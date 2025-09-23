Высказывания Пугачевой о Джохаре Дудаеве потребовали проверить на экстремизм

Депутат Хамзаев призвал проверить слова Пугачевой о Дудаеве на экстремизм

Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев призвал проверить высказывания певицы Аллы Пугачевой о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве на экстремизм. Об этом сообщает RTVI в Telegram.

С соответствующей просьбой Хамзаев обратился в Минюст. «Положительная характеристика лица, признанного террористом, может содержать признаки оправдания экстремистской или террористической деятельности», — говорится в обращении депутата к главе ведомства Константину Чуйченко.

Ранее в МИД словами из Библии отреагировали на высказывания Пугачевой о Дудаеве.

До этого Пугачева пожалела о своей откровенности в первом за несколько лет большом интервью, которое она дала проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом).