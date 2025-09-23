Xiaomi высказалась о копировании iPhone

Xiaomi сравнила свой смартфон 17 Pro Max с Apple iPhone 17 Pro Max

Китайская компания Xiaomi сравнила iPhone 17 Pro Max со своим новым флагманским смартфоном. На это обратило внимание издание GSMArena.

Журналисты обнаружили в китайских соцсетях видео, на котором президент Xiaomi Лу Вейбинг сравнивает дизайн своих смартфонов и устройств Apple. Вейбинг показал iPhone 17 Pro Max и Xiaomi 17 Pro Max, который должны представить до конца сентября.

По мнению авторов GSMArena, телефоны конкурирующих брендов оказались очень похожими друг на друга. Они имеют одинаковый размер и горизонтальный выступ под камеру, расположенный в верхней части задней панели. При этом отмечается, что флагман Xiaomi имеет второй экран сзади и поэтому значительно отличается от девайса Apple и не является его копией.

Вейбинг объяснил, что дизайн 17 Pro Max вдохновлен внешним видом Xiaomi Mi 11 Ultra — флагмана, который вышел в 2021 году. Также он отреагировал на замечание, что Xiaomi должна была представить модель 16 Pro Max, но вместо этого «перепрыгнула через поколение», подготовив сразу 17 Pro Max. Президент Xiaomi подчеркнул, что это было сделано не для того, чтобы название нового гаджета соответствовало наименованию топового телефона Apple.

В середине сентября инсайдеры рассказали, что следующим флагманским смартфоном Huawei окажется модель Mate 80. Девайс представят в ноябре.