Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:58, 23 сентября 2025Интернет и СМИ

Западные СМИ отреагировали на заявление Путина о ДСНВ

Newsweek назвал важным заявление Путина по соблюдению ограничений по ДСНВ
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
СюжетСанкции против России:

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Западные СМИ посвятили материалы заявлению президента России Владимира Путина о том, что Москва готова добровольно соблюдать количественные ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 5 февраля 2026 года. В частности, на слова российского лидера отреагировал американский журнал Newsweek.

«Путин сделал важное объявление по ядерному оружию», — гласит заголовок материала Newsweek. В статье отмечается, что надвигающееся истечение срока действия ДСНВ и отсутствие диалога о заключении следующего соглашения беспокоило сторонников контроля над вооружениями.

Заявление российского главы пришлось на период обострения напряжений между Москвой и Западом, говорится в материале агентства Associated Press (AP). В британском издании Independent же указали, что предложение прозвучало в момент, когда Киев пытается уговорить американского главу Дональда Трампа ввести более жесткие санкции против России.

Материалы по теме:
«Ситуация принципиально изменилась» 80 лет назад СССР, США и Англия установили новый миропорядок. Сохранился ли он до сих пор?
«Ситуация принципиально изменилась»80 лет назад СССР, США и Англия установили новый миропорядок. Сохранился ли он до сих пор?
17 июля 2025
«Ядерный зонтик становится все более дырявым» Зачем США строят азиатское НАТО у границ России и как это изменит баланс сил в мире?
«Ядерный зонтик становится все более дырявым»Зачем США строят азиатское НАТО у границ России и как это изменит баланс сил в мире?
5 сентября 2025

Во французском информагентстве AFP, статью которого опубликовало издание France 24, назвали ДСНВ последним оставшимся соглашением о сокращении ядерных вооружений между двумя ведущими ядерными державами мира.

Продление действия ДСНВ в перспективе выгодно как России, так и США, заявило агентство Reuters. «Это предоставит [обеим сторонам] больше времени для того чтобы договориться о последующем соглашении и избежать — или, как минимум, отсрочить — новую дорогостоящую гонку вооружений, — говорится в материале.

Путин 22 сентября заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ после окончания срока его действия 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США. Это предложение он озвучил в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президенты Казахстана и Украины встретились впервые с 2019 года и обсудили СВО. Что они сказали про завершение конфликта?

    Страна НАТО признала невозможность «вечной помощи» Украине

    Раскрыты популярные у россиян хобби

    В Москве трехлетний ребенок выпал из окна десятого этажа на козырек подъезда

    Россиянам начали массово обнулять лимиты по кредиткам

    Отец футболиста Ямаля обвинил организаторов «Золотого мяча»-2025 в нанесении вреда сыну

    Под Москвой школьница выпила машинное масло и оказалась в больнице

    Российские бойцы воспользовались наглостью спецназа ГУР и застали его врасплох

    Западные СМИ отреагировали на заявление Путина о ДСНВ

    Эрдоган отказался считать ХАМАС террористической организацией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости