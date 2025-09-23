РИА Новости: Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций (ООН) в США. Об этом сообщает РИА Новости.

В агентстве уточнили, что Зеленский надел на встречу черный пиджак и брюки.

Политику задали вопрос о новом раунде переговоров с Россией и перспективах встречи с президентом России Владимиром Путиным. На оба вопроса Зеленский отказался отвечать.

Ранее в Министерстве иностранных дел России рассказали о создании Киевом кровавого фона к Генассамблее ООН. Соответствующее заявление сделал посол МИД РФ Родион Мирошник.