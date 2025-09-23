Жена Диброва рассказала о звонке Якубовича и помощи Малышевой при инсульте мужа

Жена Диброва заявила, что об инсульте у мужа ей сообщил Леонид Якубович

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала, что в 2020 году узнала об инсульте у мужа от его коллеги Леонида Якубовича. Подробности она раскрыла в интервью журналисту Андрею Малахову, выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Диброва отметила, что в момент, когда ей сообщили о случившемся, она стояла с продуктами у кассы в магазине. «Я поднимаю трубку и [слышу] до боли просто знакомый голос. И в какой-то момент он говорит: "Полечка, только, пожалуйста, сейчас успокойся". Я понимаю, что это Леонид Аркадьевич Якубович. Первый раз в жизни я слышу его голос по телефону», — вспомнила жена телеведущего.

Диброва добавила, что, узнав об инсульте у супруга, решила, что его нужно везти в Боткинскую больницу. Чтобы Диброва госпитализировали именно туда, жена телезвезды позвонила ведущей Елене Малышевой и попросила у нее помощи. После этого Диброва сама поехала к мужу в больницу.

«Когда я зашла в палату, где лежал Дима, он мне улыбнулся. Я поняла: слава Богу, что он приехал именно в эту клинику. Огромная благодарность всем врачам и Елене Васильевне за помощь», — заключила Диброва.

В феврале 2020 года Дибров потерял сознание в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Его экстренно привезли в Боткинскую больницу и диагностировали микроинсульт. Сам ведущий рассказал, что в первые минуты после случившегося ему помог Якубович.