Звезда «Уральских пельменей» назвала отличие европейских женщин от российских

Артистка Корнева: Полные женщины в Европе не боятся носить обтягивающие вещи

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева заявила, что полные женщины в Европе, в отличие от россиянок, не боятся носить обтягивающие вещи. Это отличие она назвала в проекте «Чужие письма», видео доступно на Rutube.

«Я поражаюсь женщинам, которые могут при моих формах надеть на себя все обтягивающее. Я когда по Европе гуляю, всегда восхищаюсь этими женщинами», — призналась артистка.

Корнева также сравнила жительниц европейских стран с россиянками и отметила, что ее соотечественницы обычно стараются скрывать фигуру при лишнем весе. По словам участницы «Уральских пельменей», она тоже не привыкла носить облегающую одежду.

