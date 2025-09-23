Интернет и СМИ
19:21, 23 сентября 2025Интернет и СМИ

Звезда «Уральских пельменей» назвала отличие европейских женщин от российских

Маргарита Щигарева
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева заявила, что полные женщины в Европе, в отличие от россиянок, не боятся носить обтягивающие вещи. Это отличие она назвала в проекте «Чужие письма», видео доступно на Rutube.

«Я поражаюсь женщинам, которые могут при моих формах надеть на себя все обтягивающее. Я когда по Европе гуляю, всегда восхищаюсь этими женщинами», — призналась артистка.

Корнева также сравнила жительниц европейских стран с россиянками и отметила, что ее соотечественницы обычно стараются скрывать фигуру при лишнем весе. По словам участницы «Уральских пельменей», она тоже не привыкла носить облегающую одежду.

Ранее известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) развеял позитивный стереотип о Европе. Он заявил, что представление о том, что в европейских странах высокий уровень медицины, не соответствует действительности.

    Все новости