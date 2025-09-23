Звезда «Уральских пельменей» рассказала о любви к мату

Участница «Уральских пельменей» Ксения Корнева заявила, что много матерится

Российская юмористка, участница проекта «Уральские пельмени» Ксения Корнева рассказала о любви к мату. В шоу «Чужие письма», выпуск которого доступен на Rutube, она призналась в частом употреблении нецензурной лексики.

«Я много матерюсь в жизни, честно», — сказала артистка, говоря о своих занятиях с психологом. По словам Корневой, в какой-то момент специалист разрешила ей на консультациях говорить в привычных стиле и манере.

Как отметила артистка, поначалу она боялась осуждения со стороны психолога, однако ее опасения не оправдались. Звезда «Уральских пельменей» также добавила, что их консультации проходят дистанционно.

Ранее Корнева высказалась об отдыхе за границей и заявила, что во время каждого отпуска за рубежом начинает скучать по дому. Она также назвала Россию лучшей страной мира.