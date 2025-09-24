24 сентября в России отмечают День Государственного флага и герба Крыма. А в мире на эту дату приходится День системного аналитика. Православные верующие 24 сентября чтут память преподобного Силуана Афонского. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках этого дня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День государственного флага и герба Крыма

24 сентября 1992 года Верховный Совет Крыма утвердил флаг и герб региона. Доминирование белого цвета на флаге подчеркивает многообразие и равенство всех культур и народов Крыма, эту же идею поддерживает фигура герба. Грифон — символ культурного многообразия, он располагается на червленом щите, который служит напоминанием о торговом пути «из варяг в греки» и отсылает к драматическим событиям в истории региона.

Праздники в мире

День системного аналитика

Системные аналитики — это сотрудники сферы IT, которые занимаются сбором и анализом требований к сервису, приложению или сайту. Также они проектируют технические решения по желанию заказчика: банка, страховой компании и любой другой организации.

Впервые праздник в честь этой относительно новой профессии отметили в 2000 году в США. Постепенно торжество стало стало международным, хотя и осталось неофициальным.

Международный день караванщика

Этот праздник отмечают каравановожатые, участники транспортных колонн и судовых караванов, а также дальнобойщики и экипажи кораблей эскорта. Дата приурочена к дню рождения британского мореплавателя Уильяма Адамса (1564-1620), считается, что именно он первым среди европейцев достиг берегов Японии.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 сентября

Дeнь пунктуации в США;

День сельского хозяйства в Индонезии;

День Конституции в Камбодже.

Какой церковный праздник 24 сентября

День памяти преподобного Силуана Афонского

Преподобный Силуан родился в 1866 году в Тамбовской губернии. После прохождения военной службы он поступил послушником в Русский Пантелеимонов монастырь на Святой Горе. В 1896-м Силуан принял постриг, а в 1911-м принял схиму.

Силуан Афонский прожил в обители 46 лет. Он никогда не стремился к отшельничеству и предпочитал быть среди людей, молясь даже за тех, кто мог его обижать. Считается, что со временем святой получил дар видеть человеческие судьбы. В 1938 году Силуан мирно отошел к богу. После себя он оставил ряд трудов о сущности христианской жизни и монашества — эти книги перевели на многие языки, и они получили большую популярность.

Какие еще церковные праздники отмечают 24 сентября

День памяти мучеников Димитрия, Еванфии, жены его, и Димитриана, сына их;

День памяти мучеников Диодора и Дидима Сирских;

День памяти священномученика Николая Широгорова;

День памяти преподобной Феодоры Александрийской Младшей.

Приметы на 24 сентября

По народному календарю 24 сентября отмечаются Федорины вечерки. На Руси в этот день было принято подводить итоги урожайного года и заготавливать на зиму капусту.

В старину в этот день молодожены обязательно ели блюда из капусты, чтобы брак был крепким. А вот из картошки, наоборот, ничего не готовили, чтобы не навлечь семейных ссор.

24 сентября стоит постараться не бить посуду, иначе можно навлечь на себя неприятности. Мелкие, но зато много.

Если с утра и до самого вечера льет дождь, то урожай в следующем году будет богатым.

Если 24 сентября кроты бегают по участкам, зима будет морозная и снежная.

Кто родился 24 сентября

Фрэнсис Скотт Фицджеральд (1896-1940)

Фицджеральд — один из крупнейших представителей «потерянного поколения». Прежде всего он известен как автор романа «Великий Гэтсби». В числе других популярных произведений романы «По эту сторону рая», «Ночь нежна», а также рассказ «Загадочная история Бенджамина Баттона».

Фото: Nickolas Muray / Wikipedia

Белорусская и российская актриса Александра Бортич получила широкую известность благодаря фильмам «Я худею», «Викинг», «Холоп», сериалам «Полицейский с Рублевки», «Фишер» и другим проектам. В 2021 году актриса снялась в клипе на песню Elasticity фронтмена группы System of a Down Сержа Танкяна.

Кто еще родился 24 сентября