Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:24, 24 сентября 2025Ценности

Алеся Кафельникова обнажила грудь в новой фотосессии

Российская модель Алеся Кафельникова снялась в новой откровенной фотосессии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @raffomarone

Российская модель Алеся Кафельникова снялась в новой откровенной фотосессии. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летнюю манекенщицу запечатлели лежащей на диване. Она позировала перед камерой с обнаженной грудью, которую она прикрыла одной рукой. В то же время на знаменитости присутствовала нижняя часть от наряда, оформленная оборками на талии, золотистой молнией и шнуровкой.

Кроме того, Кафельникова поделилась снимками, на которых продемонстрировала фигуру в черном облегающем платье. Изделие было дополнено оголяющим грудь глубоким декольте и поясом из сияющих камней.

Ранее Кафельникова также снялась в откровенном виде. Тогда модель попозировала в атласном розовом бюстгальтере.

