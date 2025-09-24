Массированную атаку ВСУ по России связали с «бесноватым Дональдом»

Военкор Котенок: ВСУ утроят усилия при атаках по России, чтобы порадовать Трампа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утроят усилия при атаках на Россию, чтобы «порадовать» президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в Telegram российский военный корреспондент Юрий Котенок.

Котенок связал массированную атаку на российские объекты, среди которых было предприятие нефтехимического комплекса, с изменившейся позицией Трампа по Украине.

«В ближайшее время укронацисты будут прилагать утроенные усилия, чтобы порадовать бесноватого Дональда, пока он опять, в их глазах, не "переобулся"», — заявил военкор.

Ранее российский общественник Марина Ахмедова увидела «звоночек» в изменившейся позиции Трампа по Украине.