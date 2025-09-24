Наука и техника
17:46, 24 сентября 2025

Xiaomi представила смартфон с самым большим экраном

Xiaomi выпустила смартфоны 15T и 15T Pro с рекордным 6,83-дюймовым экраном
Кадр: Xiaomi / YouTube

Корпорация Xiaomi анонсировала в Китае смартфоны серии 15T. Об этом компания сообщила в ходе прямой трансляции на YouTube.

В линейку вошли два девайса — 15T и 15T Pro. В Xiaomi подчеркнули, что устройства получили самый большой экран в истории смартфонов бренда, который имеет диагональ 6,83 дюйма. AMOLED-дисплей получил разрешение 1,5К пикселей и поддержку частоты 120 герц.

Базовый Xiaomi 15T вышел с процессором Dimensity 8400 Ultra. Смартфон имеет тройную камеру Leica, состоящую из главного сенсора на 50 мегапикселей, телеобъектива разрешением 50 мегапикселей и ультраширокоугольного модуля на 12 мегапикселей. Аппарат работает с аккумулятором емкостью 5500 миллиампер-часов с быстрой зарядкой мощностью 67 ватт.

Xiaomi 15T Pro отличается от стартовой версии наличием более продвинутого процессора Dimensity 9400+. Также его камера поддерживает пятикратное оптическое увеличение и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью до 90 ватт.

В Европе версия Xiaomi 15T с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти обойдется в 649 евро (64 тысячи рублей). Стоимость 15T Pro будет начинаться с 799 евро (78 тысяч рублей).

Ранее Poco — дочерняя фирма корпорации Xiaomi — высмеяла новые смартфоны Apple. В компании заметили, что дизайн iPhone 17 Pro очень напоминает внешний вид Poco F6 Pro.

