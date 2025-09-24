Культура
13:48, 24 сентября 2025

Директор Пугачевой прокомментировала иск против певицы

Директор Чупракова: Алла Пугачева не знает о поданном против нее иске
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Директор артистки Аллы Пугачевой Елена Чупракова высказалась об иске к певице, который поступил в Савеловский суд Москвы. Ее цитирует «Абзац».

«Алла Борисовна понятия не имеет ни о каких исках. Комментировать это я не собираюсь», — заявила Чупракова.

23 сентября стало известно, что Савеловский районный суд рассмотрит иск адвоката и ветерана боевых действий Александра Трещева к Пугачевой из-за ее высказываний в недавнем интервью.

В своем заявлении истец указал, что Пугачева допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы России, при этом исполнительница восхваляла первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ; запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева, тем самым оскорбив российский народ.

В интервью, вышедшем 10 сентября, артистка назвала Дудаева приличным и порядочным человеком. Исполнительница также выразила сожаление в связи с тем, что не смогла ничего предпринять, «чтобы Джохар был жив».

