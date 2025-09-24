Дом главного тренера сборной Португалии по футболу ограбили

Дом главного тренера сборной Португалии по футболу Роберто Мартинеса ограбили

В Португалии ограбили дом главного тренера сборной страны по футболу Роберто Мартинеса. Об этом сообщает CNN Brasil.

Как отмечает издание, в прошлую субботу неизвестные вынесли из его дома в Кашкайше, расположенном недалеко от Лиссабона, драгоценности на сумму в миллион евро. Предположительно, следы ограбления обнаружил смотритель дома, который в тот момент работал в подвале и не заметил злоумышленников.

Отмечается, что Мартинеса не было дома в это время. Полиция выясняет детали случившегося.

Ранее стали известны детали вооруженного ограбления дома чемпиона Европы по футболу в составе Италии Джанлуиджи Доннаруммы. По информации источника, преступники ударили футболиста по голове, в результате чего у него образовались две кровоточащие раны.

52-летний Мартинес возглавляет сборную Португалии по футболу с 2023 года. До этого он работал со сборной Бельгии, с которой завоевал бронзу чемпионата мира по футболу в России.