Сибирь
Сегодня
15:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Череповец
Сегодня
16:00 (Мск)
Шинник
Fonbet Кубок России|1/32 финала
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
Дубай
Суперкубок Единой лиги ВТБ|1/2 финала
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Хаддерсфилд Таун
Сегодня
21:45 (Мск)
Манчестер Сити
Англия — Кубок лиги|1/16 финала
Даниил Медведев
26 сентября
05:00 (Мск)
Кэмерон Норри
Пекин (м)
Александр Мюллер
Завтра
06:00 (Мск)
Карен Хачанов
Пекин (м)
11:08, 24 сентября 2025Спорт

Дом главного тренера сборной Португалии по футболу ограбили

Дом главного тренера сборной Португалии по футболу Роберто Мартинеса ограбили
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Reuters

В Португалии ограбили дом главного тренера сборной страны по футболу Роберто Мартинеса. Об этом сообщает CNN Brasil.

Как отмечает издание, в прошлую субботу неизвестные вынесли из его дома в Кашкайше, расположенном недалеко от Лиссабона, драгоценности на сумму в миллион евро. Предположительно, следы ограбления обнаружил смотритель дома, который в тот момент работал в подвале и не заметил злоумышленников.

Отмечается, что Мартинеса не было дома в это время. Полиция выясняет детали случившегося.

Ранее стали известны детали вооруженного ограбления дома чемпиона Европы по футболу в составе Италии Джанлуиджи Доннаруммы. По информации источника, преступники ударили футболиста по голове, в результате чего у него образовались две кровоточащие раны.

52-летний Мартинес возглавляет сборную Португалии по футболу с 2023 года. До этого он работал со сборной Бельгии, с которой завоевал бронзу чемпионата мира по футболу в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
