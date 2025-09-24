Бывший СССР
Дроны ВС России нанесли массированные удары по Харькову

ВС России нанесли массированные удары по объектам ВСУ в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские военные нанесли массированный удар по Харьковской области в ночь на 24 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«До 20 прилетов дронов зафиксировано только в Харькове», — сообщил собеседник Telegram-канала.

Вместе с тем взрывы прозвучали в Изюме, Чугуеве и других городах Харьковской области. Целями ударов были объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и энергетическая инфраструктура.

Ранее стало известно о переброске заградотрядов ВСУ под Купянск. Задачей подразделений стала остановка отступления мобилизованных украинских солдат и недопущение сдачи их в плен.

    Все новости