Егор Крид поселился у Ксении Бородиной

Дочь Ксении Бородиной принесли домой картонного Егора Крида

Дома у российской телеведущей Ксении Бородиной появилась картонная фигура певца Егора Крида. Необычный декор приобрела младшая дочь звезды Теона, рассказала Бородина в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Телеведущая призналась, что для нее картонный Крид стал сюрпризом. Она обнаружила фигуру, когда поднималась по лестнице на второй этаж. «Сказать, что я испугалась, это ничего не сказать. Думаю, что за мужик стоит, а это Теона уговорила Мару ей заказать», — написала Бородина.

Звезда также поделилась видео, на котором ее дочь обнимает картонного Крида. «Привела мужика домой, получается», — прокомментировала ролик телеведущая.

