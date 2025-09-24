Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:45, 24 сентября 2025Экономика

Егор Крид поселился у Ксении Бородиной

Дочь Ксении Бородиной принесли домой картонного Егора Крида
Александра Качан (Редактор)

Фото: @borodylia

Дома у российской телеведущей Ксении Бородиной появилась картонная фигура певца Егора Крида. Необычный декор приобрела младшая дочь звезды Теона, рассказала Бородина в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Телеведущая призналась, что для нее картонный Крид стал сюрпризом. Она обнаружила фигуру, когда поднималась по лестнице на второй этаж. «Сказать, что я испугалась, это ничего не сказать. Думаю, что за мужик стоит, а это Теона уговорила Мару ей заказать», — написала Бородина.

Звезда также поделилась видео, на котором ее дочь обнимает картонного Крида. «Привела мужика домой, получается», — прокомментировала ролик телеведущая.

Ранее Бородина развеяла популярный миф о Нью-Йорке. Она отметила, что не чувствует неприятного запаха на улицах города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Глупые европейцы все купят». Трамп пригрозил России и поддержал Украину. Чего он добивается на самом деле?

    Россиянка проходила мимо кафе и провалилась под землю

    Раскрыт многомиллионный заработок Басты на лейбле «Газгольдер»

    Сотрудники реабилитационного центра придумали способ заработка на россиянах

    Появился календарь праздничных и выходных дней в 2026 году

    Мать P. Diddy обратилась с просьбой к судье перед вынесением приговора рэперу

    Сербия представила новый 203-миллиметровый миномет

    «Стрижка после расставания» стала трендом осени

    Егор Крид поселился у Ксении Бородиной

    В России заявили о повышении зарплат у граждан после увеличения МРОТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости