Футболист-чемпион вернулся из Франции в Россию

Российский футболист Далер Кузяев подписал контракт с казанским «Рубином»

Российский полузащитник Далер Кузяев подписал контракт с казанским «Рубином». Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Соглашение рассчитано на один сезон — до лета 2026 года. Таким образом, он вернулся из Франции, где играл за «Гавр», в Россию.

Ранее Кузяев раскрыл планы на будущее. 32-летний хавбек признался, что хотел бы выступать в арабских чемпионатах.

Кузяев представлял «Гавр» с июля 2023-го. Контракт был рассчитан на два года. Он провел за команду 46 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.