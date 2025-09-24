Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
2:2
Овертайм
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПАОК
Сегодня
19:45 (Мск)
Маккаби Т-А
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
Дубай
Суперкубок Единой лиги ВТБ|1/2 финала
Хаддерсфилд Таун
Сегодня
21:45 (Мск)
Манчестер Сити
Англия — Кубок лиги|1/16 финала
Даниил Медведев
26 сентября
05:00 (Мск)
Кэмерон Норри
Пекин (м)
Александр Мюллер
Завтра
06:00 (Мск)
Карен Хачанов
Пекин (м)
16:55, 24 сентября 2025Спорт

Футболист-чемпион вернулся из Франции в Россию

Российский футболист Далер Кузяев подписал контракт с казанским «Рубином»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский полузащитник Далер Кузяев подписал контракт с казанским «Рубином». Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Соглашение рассчитано на один сезон — до лета 2026 года. Таким образом, он вернулся из Франции, где играл за «Гавр», в Россию.

Ранее Кузяев раскрыл планы на будущее. 32-летний хавбек признался, что хотел бы выступать в арабских чемпионатах.

Кузяев представлял «Гавр» с июля 2023-го. Контракт был рассчитан на два года. Он провел за команду 46 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

    Все новости