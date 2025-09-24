Спорт
10:17, 24 сентября 2025Спорт

Глава судейского комитета РФС оценил утечку личных данных арбитров

Глава судейского комитета РФС Каманцев: Мы относимся к утечкам данных негативно
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев оценил утечку личных данных футбольных арбитров. Его слова приводит ТАСС.

По словам Каманцева, они фиксировали несколько случаев, когда личные телефонные номера арбитров были опубликованы в интернете, после чего судьи получали нелицеприятные сообщения. «Конечно, мы относимся к этому негативно. Даже если арбитр допустил ошибку, это может быть рабочая ситуация. Это часть профессии. Судьям можем только посоветовать не читать комментарии», — сообщил Каманцев.

Он отметил, что иногда негативные комментарии о работе судей были оставлены через банковские приложения. «Людям это кажется забавным. Главное, чтобы это не было целенаправленно организовано каким-то клубом», — заявил Каманцев.

Ранее функционер объяснил обвинения арбитров в коррупции. Каманцев заявил, что все потенциальные случаи подкупа тщательно проверяются с помощью специальной системы контроля.

