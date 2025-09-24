Мир
07:50, 24 сентября 2025Мир

Камала Харрис рассказала об обиде на Байдена

Камала Харрис в своей книге «107 дней» рассказала об обиде на Джо Байдена
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Saul Loeb / Reuters

Бывшая вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис выпустила мемуары о выборах 2024 года, где она была вынуждена сменить Джо Байдена в качестве кандидата Демпартии всего за 107 дней до голосования. В своей книге «107 дней» она откровенно рассказывает об этом периоде, а также об обиде на экс-главу государства.

По мнению Харрис, причина ее поражения заключается в том числе в саботаже со стороны Байдена и его окружения — как после снятия с гонки, так и на протяжении четырех лет, что она была его вице-президентом.

Так, Харрис замечает, что ее нередко пытались отодвинуть на второй план. «Никто из них не понимал, что если я преуспеваю, то и он преуспевает. Учитывая опасения по поводу его возраста, мой заметный успех в качестве вице-президента был жизненно важен. Это послужило бы свидетельством того, что он правильно выбрал меня, и подтверждением того, что, если что-то случится, страна будет в надежных руках. Мой успех был важен для него. Его команда этого не поняла», — пишет она.

Кроме того, Харрис называет основной стратегической ошибкой Демпартии решение оставить вопрос переизбрания Байдена на усмотрение его родных, хотя политик еще на выборах 2020 года пообещал сторонникам, что не станет баллотироваться на второй срок.

Материалы по теме:
«Вопрос об операции не стоит» Есть ли шансы у 82-летнего американского экс-президента Байдена вылечить агрессивный рак?
31 мая 2025
«Кто управлял страной?» Трамп начал расследование десятков подписей Байдена. Что он хочет узнать о его психическом состоянии?
19 июня 2025

Впервые Байден сообщил Харрис ей о том, что рассматривает возможность сняться с выборов, 15 июля — спустя два дня после покушения на Дональда Трампа в Пенсильвании, а 21 июля — всего за 107 дней до выборов — он позвонил ей и заявил, что принял соответствующее решение.

Бывшая вице-президент США вспоминает, что в день ее дебатов с Трампом — 10 сентября — Байден позвонил ей, чтобы пожелать ей удачи, но сделал это «довольно сухо». После этого он поведал ей о том, что его брат поговорил с влиятельными людьми в Филадельфии, и те сказали, что не станут поддерживать Харрис из-за того, что та якобы плохо высказывалась о Байдене. Когда Харрис заявила о желании встретиться с этими людьми лично, Байден ударился в воспоминания о своих собственных дебатах. «У меня просто в голове не укладывалось: зачем он звонит мне именно сейчас, да еще и сводит все к своей истории», — жалуется она. Харрис отмечает, что президент лишь отвлекал ее, нагнетая тревогу о враждебных интриганах.

Ранее Камала Харрис назвала безрассудным выдвижение ее однопартийцами кандидатуры экс-президента Джо Байдена на второй срок. Это было самым резким комментарием бывшей помощницы Байдена после ее поражения на выборах 2024 года.

.
