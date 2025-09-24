Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:02, 24 сентября 2025Россия

В Госдуме объявили об отсутствии препятствий для применения смертной казни

Депутат ГД Матвеев: Препятствий для применения смертной казни в России нет
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Правовые препятствия для применения смертной казни в России отсутствуют. Об этом заявил в Telegram депутат Госдумы Михаил Матвеев.

По словам парламентария, этой точки зрения придерживается не он один — Матвеев заявил, что это позиция всей фракции КПРФ в Госдуме. «Мы считаем, что никакого "моратория" на применение смертной казни нет. Есть некое политическое решение (...) Странно, что (...) председатель Верховного суда [Игорь Краснов] это не знает», — написал в блоге депутат.

Из объяснения Матвеева следует, что мораторий на высшую меру наказания действовал лишь до появления по всей территории России судов присяжных и к 2010 году такие суды появились по всей стране. «Перед кем сейчас Россия держит "обязательства" по неприменению смертной казни, непонятно. Явно не перед США и Китаем, где смертная казнь применяется. Тогда перед кем?» — подытожил он.

Президент России Владимир Путин утверждал, что его позиция по вопросу возвращения смертной казни неизменна. Он ссылался на мнение председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, который заявлял, что для этого придется менять Конституцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Глупые европейцы все купят». Трамп пригрозил России и поддержал Украину. Чего он добивается на самом деле?

    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед почти пустым залом

    Московский хоккеист избил мужчину клюшкой и попал на видео

    В Армении раскрыли одну деталь дела об убийстве оппозиционного политика

    Правительство одобрило проект бюджета на три года

    Минобороны раскрыло подробности операции ВС России у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР

    Зеленский пожаловался на недостаток у Украины больших и толстых ракет

    В российском детском саду воспитатель пять месяцев тайно обворовывала коллегу

    Внешний вид Скарлетт Йоханссон на публике вызвал споры в сети

    Российская «Герань-2» получила утяжеленную боевую часть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости