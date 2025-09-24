В Госдуме объявили об отсутствии препятствий для применения смертной казни

Депутат ГД Матвеев: Препятствий для применения смертной казни в России нет

Правовые препятствия для применения смертной казни в России отсутствуют. Об этом заявил в Telegram депутат Госдумы Михаил Матвеев.

По словам парламентария, этой точки зрения придерживается не он один — Матвеев заявил, что это позиция всей фракции КПРФ в Госдуме. «Мы считаем, что никакого "моратория" на применение смертной казни нет. Есть некое политическое решение (...) Странно, что (...) председатель Верховного суда [Игорь Краснов] это не знает», — написал в блоге депутат.

Из объяснения Матвеева следует, что мораторий на высшую меру наказания действовал лишь до появления по всей территории России судов присяжных и к 2010 году такие суды появились по всей стране. «Перед кем сейчас Россия держит "обязательства" по неприменению смертной казни, непонятно. Явно не перед США и Китаем, где смертная казнь применяется. Тогда перед кем?» — подытожил он.

Президент России Владимир Путин утверждал, что его позиция по вопросу возвращения смертной казни неизменна. Он ссылался на мнение председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, который заявлял, что для этого придется менять Конституцию.