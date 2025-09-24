Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что в рамках визита в Нью-Йорк глава российского МИД примет участие в мероприятиях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, а также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с генсеком организации Антониу Гутерришем и госсекретарем США Марко Рубио.

Кроме того, 27 сентября ожидается выступление главы внешнеполитического ведомства с трибуны Генассамблеи ООН.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Лавров в ходе разговора с Рубио доведет до американской стороны позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине.