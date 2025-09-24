Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:26, 24 сентября 2025Мир

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что в рамках визита в Нью-Йорк глава российского МИД примет участие в мероприятиях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, а также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с генсеком организации Антониу Гутерришем и госсекретарем США Марко Рубио.

Кроме того, 27 сентября ожидается выступление главы внешнеполитического ведомства с трибуны Генассамблеи ООН.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Лавров в ходе разговора с Рубио доведет до американской стороны позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предложил России провести мирные переговоры в Казахстане. Почему Киев выбрал именно Астану?

    Токаев назвал препятствие к миру между Россией и Украиной

    Xiaomi представила смартфон с самым большим экраном

    На Украине назвали атаку на Крым сознательным преступлением

    SHAMAN рассказал об отношениях с Мизулиной

    Взрыв дрона ВСУ стоимостью 23 миллиона рублей у берегов Новороссийска сняли на видео

    Зеленский выступил на Генассамблее ООН в подобие костюма

    В Европе обвинили ЕС в поддержке России

    В ООН указали на противоречие в политике Европы

    Названа чаще всего вызывающая сонный паралич поза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости