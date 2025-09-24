Наука и техника
В космос отправят вторую женщину-космонавта из Белоруссии

Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Анастасия Ленкова

Анастасия Ленкова. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вопрос отправки второй белорусской женщины-космонавта на орбиту начали обсуждать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова.

В разговоре с журналистами Баканов заявил, что такой вопрос обсуждается со стороны Москвы и Минска. По его словам, второй белорусской женщиной в космосе может стать Анастасия Ленкова. Дмитрий Баканов заметил, что перед отправкой Ленковой нужно будет решить ряд вопросов. «Если они решатся, то будет вторая женщина-космонавт», — подтвердил руководитель «Роскосмоса».

Баканов заметил, что стороны заинтересованы в отправке второй женщины-космонавта из Белоруссии. «Для нас это очень важно в рамках Союзного государства обеспечить реализацию такого проекта», — подытожил глава «Роскосмоса».

Первой женщиной из Белоруссии, которую отправили в космос, оказалась 35-летняя Марина Василевская. Она была участником полета в составе основного экипажа космического корабля «Союз МС-25» и 14-суточной космической экспедиции, которая стартовала 23 марта 2024 года. 30-летняя Анастасия Ленкова, которая работает детским хирургом в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии (Минск), была дублером Василевской.

В конце сентября Дмитрий Баканов заявил, что России за десять лет нужно произвести и запустить 300 ракет. По его подсчетам, «Роскосмос» будет запускать 20-30 ракет в год.

