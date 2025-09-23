«Роскосмос» пообещал запустить 300 ракет

Баканов: России за десять лет нужно произвести и запустить 300 ракет

России за десять лет нужно произвести и запустить 300 ракет, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

«За десять лет у нас должно быть изготовлено и запущено 300 ракет, то есть 20-30 ракет в год», — сказал руководитель на пленарной сессии форума «Микроэлектроника-2025».

По его словам, за это же время в России нужно изготовить 1000 космических аппаратов, каждый из которых в среднем содержит 2000 радиоэлектронных компонентов. Также глава госкорпорации отметил необходимость производства пользовательских терминалов для спутникового интернета.

Ранее заместитель руководителя Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко заявил, что постройка Национального космического центра на бывшей территории Центра Хруничева в Москве говорит о намерении России укреплять позиции в космосе.

Также в сентябре Баканов заверил, что у России появится аналог американской системы спутникового интернета Starlink.