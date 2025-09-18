Наука и техника
09:05, 18 сентября 2025Наука и техника

Строительство зданий назвали признаком укрепления России в космонавтике

Кононенко: Постройка НКЦ говорит о намерении России укреплять позиции в космосе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Постройка Национального космического центра (НКЦ) на бывшей территории Центра Хруничева в Москве говорит о намерении России укреплять позиции в космосе, заявил заместитель руководителя Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина Олег Кононенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Строительство такого футуристичного НКЦ имеет символическое значение. Это мощный сигнал о намерении России сохранять и укреплять свои позиции в космосе, несмотря на все вызовы современного мира», — сказал руководитель.

Он заметил, что комплекс зданий общей площадью 257 тысяч квадратных метров объединит офисы различных предприятий и организаций госкорпорации «Роскосмос». Постройку НКЦ Кононенко назвал знаковым проектом в российской космонавтике, которое обеспечит синергию организаций российской ракетно-космической отрасли.

Ранее гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов сообщил, что в НКЦ будет расположен Центр управления полетами перспективной Российской орбитальной станции.

Также в сентябре президент РФ Владимир Путин официально открыл НКЦ.

