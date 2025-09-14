В России рассказали подробности о новом центре управления полетом РОС

Гендиректор Роскосмоса Баканов: Центр управления полетом РОС расположится в НКЦ

В Национальном космическом центре (НКЦ) будет расположен Центр управления полетом Российской орбитальной станции. Об этом рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в эфире телеканала «Россия 24».

«Вот здесь, в этом зале, будет располагаться Центр управления полетом Российской орбитальной станции», — поделился Баканов в ходе открытия центра.

Он также отметил, что НКЦ — это не просто новое здание или офисное сооружение. По словам Баканова, НКЦ будет выступать в роли центра всей российской космонавтики. Кроме того, оттуда будет управляться орбитальная группировка России, а также там появятся новые лаборатории, в которых будет использоваться искусственный интеллект.

Ранее президент России Владимир Путин официально открыл в Москве новый Национальный космический центр.