Стала известна стоимость ремонта в квартире певицы МакSим

Певица МакSим отремонтировала квартиру за 75 миллионов рублей

Ремонт квартиры обошелся российской певице МакSим в десятки миллионов рублей. Расходы звезды на обустройство жилья в разговоре с «Комсомольской правдой» подсчитала эксперт по историческому декору Регина Ван Влит.

На то, чтобы отремонтировать свою элитную квартиру в Москве, по ориентировочным оценкам антиквара, МакSим могла потратить от 27 до 75 миллионов рублей. В интерьер квартиры певица могла вложить до 190 миллионов рублей, предполагает Ван Влит. «При премиальных брендах эта сумма может быть и выше», — добавила она. Так, одна только мягкая мебель артистки может стоить порядка 16 миллионов рублей.

Стоимость вещей и предметов искусства, имеющих коллекционную ценность, может составлять около 12 миллионов рублей, в их число входят музыкальные инструменты, иконы и люстры. Цена скульптур в доме знаменитости варьируется от 300 тысяч рублей до 1.2 миллиона. Люстра в гостиной оценивается в шесть миллионов рублей, а пианино — в 2,5 миллиона, отметила собеседница газеты. Имеющаяся посуда и декор, скорее всего, принадлежат брендам Christofle, WMF и Baccarat. Ценник на их продукцию разнится от 199 до 796 тысяч рублей. В детских комнатах также можно увидеть дорогостоящие вещи: гитара старшей дочери МакSим могла быть куплена за 300-900 тысяч рублей.

