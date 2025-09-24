Наука и техника
08:54, 24 сентября 2025

Минобороны РФ передали новые истребители Су-35С

Минобороны России передали новые истребители Су-35С
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Партия новых многофункциональных истребителей Су-35С изготовлена и передана Министерству обороны России в рамках выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

Истребители предназначены для Воздушно-космических сил. Уточняется, что самолеты прошли наземные и летные заводские испытания.

Как указали в Ростехе, Су-35С предназначены для завоевания господства в воздухе, в том числе при сложных погодных условиях, а также на больших расстояниях от аэродрома базирования. Они являются переходным звеном к авиационным комплексам пятого поколения.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам России партию новейших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-СМД» и партию боевых машин зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С». Новейшие ЗРК получили систему управления огнем с многофункциональной радиолокационной и оптико-электрической системами.

