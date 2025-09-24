Москвичам уточнили срок выпадения первого снега

Синоптик Позднякова: Первый снег в Москве выпадет во второй декаде октября

Первый снег в Москве выпадет во второй декаде октября. Срок выпадения характерных для зимы осадков уточнила жителям столицы специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, пишет NEWS.ru.

Синоптик отметила, что в ближайшие несколько дней погодой в Москве будет управлять холодный атмосферный фронт с холодными воздушными массами, поэтому возможны осадки исключительно в виде дождя.

«Даже если в ночные часы к дождю или осадкам мороси может примешиваться мокрый снежок, то это будет одна-две снежинки. Одна снежинка — еще не снег. Во всяком случае существенное понижение температуры и уже осадки в виде снега наиболее вероятны только во второй декаде октября», — пояснила Позднякова.

Ранее метеоролог спрогнозировала, что холодная и характерная для октября погода продержится в столице до конца недели.