Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:39, 24 сентября 2025Экономика

Москвичам уточнили срок выпадения первого снега

Синоптик Позднякова: Первый снег в Москве выпадет во второй декаде октября
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Первый снег в Москве выпадет во второй декаде октября. Срок выпадения характерных для зимы осадков уточнила жителям столицы специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, пишет NEWS.ru.

Синоптик отметила, что в ближайшие несколько дней погодой в Москве будет управлять холодный атмосферный фронт с холодными воздушными массами, поэтому возможны осадки исключительно в виде дождя.

«Даже если в ночные часы к дождю или осадкам мороси может примешиваться мокрый снежок, то это будет одна-две снежинки. Одна снежинка — еще не снег. Во всяком случае существенное понижение температуры и уже осадки в виде снега наиболее вероятны только во второй декаде октября», — пояснила Позднякова.

Ранее метеоролог спрогнозировала, что холодная и характерная для октября погода продержится в столице до конца недели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Что об этом известно?

    Поведение Макрона в Нью-Йорке описали фразой «смех сквозь слезы»

    Москвичка пообщалась с аферистами и лишилась квартиры с 32 миллионами

    «Я это сделаю». Трамп угрожает дружественным России странам. Откажутся ли они от российской нефти?

    Юрий Быков рассказал о нападениях бандитов в 1990-е годы

    Овечкин получит больше прописанной в контракте зарплаты за прошедший сезон

    Звезда Comedy Woman рассказала о друзьях на Украине

    Звезда сериала «Слово пацана» повторила культовый образ Ксении Собчак

    Вынос бывшего чиновника Росимущества из посольства Армении попал на видео

    Мужчина поехал с братьями на отдых в Таиланд и был унесен волнами у них на глазах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости