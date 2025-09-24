Из жизни
04:08, 24 сентября 2025Из жизни

Мужчина несколько дней тайно снимал женщин в примерочных популярного супермаркета

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ekaterina Byuksel / Shutterstock / Fotodom

В городе Таузанд-Окс, США, мужчина попался за съемкой женщин в примерочных. Об этом сообщает KTLA.

Вуайериста поймала посетительница магазина Target — популярного сетевого супермаркета. Она рассказала, что была в примерочной, как вдруг заметила мобильный телефон, который появился над ее головой со стороны стены. Кто-то пытался снять ее сверху на видео. Женщина закричала, и телефон исчез.

Жертва вуайеризма тут же рассказала обо всем полицейским. Те просмотрели камеры видеонаблюдения магазина и опознали нарушителя. Им оказался 25-летний мужчина по имени Джек Кроуфорд. Они поймали его и проверили телефон. Оказалось, что мужчина тайно снимал переодевающихся женщин в одних и тех же примерочных на протяжении нескольких дней.

Кроуфорда арестовали. Сейчас полиции известно о восьми его жертвах. Однако правоохранители считают, что их может быть больше.

Ранее сообщалось, что в США бывшего бортпроводника American Airlines приговорили к более чем 18 годам лишения свободы за тайную съемку девочек в туалете самолета. Он снимал их с помощью телефона, прикрепленного к крышке унитаза.

    Все новости