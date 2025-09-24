Мир
09:34, 24 сентября 2025Мир

На Западе объяснили смысл изменения позиции Трампа по Украине

Кошкович: Трамп после встречи с Зеленским поставил ЕС в неудобное положение
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским поставил Европейский союз (ЕС) в неудобное положение. Смысл заявления главы Белого дома объяснил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, раскритиковав в своем аккаунте социальной сети Х.

«У всех свое видение сказанного, но перечитайте еще раз. Это равносильно "вы заявляете, что Россия вот-вот проиграет, так идите и победите ее. Просто оставьте меня в покое. Да, вы можете закупать вооружения (но только за деньги, и оно становится вашим, как только вы его купили). Также я буду заключать любые сделки, которые мне понравятся"», — интерпретировал эксперт слова американского лидера.

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза готова не только вернуть свои территории, но потенциально «пойти еще дальше». Он добавил, что США продолжат продавать оружие Североатлантическому альянсу, которое будет «делать с ним то, что считает нужным», включая дальнейшую передачу Киеву.

