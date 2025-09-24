Журналист Боуз: Зеленский смеется в Нью-Йорке, пока Украина проигрывает

Пока украинский президент Владимир Зеленский шутит и смеется в Нью-Йорке, его страна продолжает проигрывать на поле боя. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«В Нью-Йорке сплошное веселье, в то время как Россия продвигается на Украине, а размер его страны продолжает уменьшаться. "Теперь я чувствую себя президентом Соединенных Штатов". Зеленский предпочитает Трампа в роли Байдена 2.0», — написал Боуз.

Ранее Зеленский заявил, что чувствует себя «президентом США». Таким образом украинский президент прокомментировал большое количество вопросов от журналистов после встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Также во время конференции по обеспечению мира и безопасности Украины в рамках Совета безопасности ООН Зеленский перепутал слова и предложил «усилить лыжи Украины» вместо ПВО. Выступая на английском языке, он сказал skis («лыжи») вместо skies («небо» во множественном числе), говоря о противовоздушной обороне.