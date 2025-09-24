Нарколог объяснил поведение президента Польши в зале заседаний ООН

Нарколог Шуров: У президента Польши Навроцкого серьезная никотиновая зависимость

Поведение президента Польши Кароля Навроцкого свидетельствует о серьезной никотиновой зависимости, считает нарколог Василий Шуров. Об этом он сообщил в беседе с газетой «Аргументы и факты».

Эксперт прокомментировал распространившиеся в сети слухи о том, что польский лидер употребил снюс во время сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Он отметил, что это происходит не в первый раз.

«У него серьезная никотиновая зависимость. Он, будучи президентом, в публичных местах уже второй раз употребляет этот пакетик», — указал Шуров.

Он добавил, что Навроцкому не разрешили бы курить во время мероприятия.

Ранее в сети появились кадры, на которых видно, как глава государства достает что-то из переданной ему помощником коробочки и кладет себе в рот. На это обратил внимание польский депутат Роман Гертых, заявив, что Навроцкий «не способен продержаться без стимулятора даже один час и, следовательно, не способен выполнять какую-либо публичную функцию».