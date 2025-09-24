Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:16, 24 сентября 2025Мир

Нарколог объяснил поведение президента Польши в зале заседаний ООН

Нарколог Шуров: У президента Польши Навроцкого серьезная никотиновая зависимость
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Newspix / Keystone Press Agency / Global Look Press

Поведение президента Польши Кароля Навроцкого свидетельствует о серьезной никотиновой зависимости, считает нарколог Василий Шуров. Об этом он сообщил в беседе с газетой «Аргументы и факты».

Эксперт прокомментировал распространившиеся в сети слухи о том, что польский лидер употребил снюс во время сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Он отметил, что это происходит не в первый раз.

«У него серьезная никотиновая зависимость. Он, будучи президентом, в публичных местах уже второй раз употребляет этот пакетик», — указал Шуров.

Он добавил, что Навроцкому не разрешили бы курить во время мероприятия.

Ранее в сети появились кадры, на которых видно, как глава государства достает что-то из переданной ему помощником коробочки и кладет себе в рот. На это обратил внимание польский депутат Роман Гертых, заявив, что Навроцкий «не способен продержаться без стимулятора даже один час и, следовательно, не способен выполнять какую-либо публичную функцию».

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе назвали связанную с Путиным причину изменения позиции Трампа по Украине

    Захарова рассказала о встречах Лаврова в первый день в Нью-Йорке

    В ЕС оценили неожиданное заявление Трампа о поддержке Украины

    Названа портящая весь день ошибка после пробуждения

    Российский город впервые появился в популярной игре

    В МИД оценили стремление Австрии принять переговоры по Украине

    ФСБ поразила несколько ДРГ под Дзержинском

    Компанию задержанного энергетического олигарха предложили передать государству

    ВСУ атаковали Севастополь

    Россиян предупредили о штрафе за вынос больших коробок на свалку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости