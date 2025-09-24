Названа дата встречи Лаврова и Рубио

МИД РФ: Встреча Лаврова и Рубио запланирована на 24 сентября

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио запланирована на среду. Такую дату назвал в разговоре с РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Он подчеркнул, что встреча политиков состоится 24 сентября. Собеседник подчеркнул, что повестка встречи в Нью-Йорке будет «большой».

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Лавров и госсекретарь США Марко Рубио намерены провести встречу на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Также сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с Сергеем Лавровым 25 сентября.