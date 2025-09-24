Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:03, 24 сентября 2025Из жизни

Мужчина решил увеличить пенис и не пережил операцию

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Житель Тайваня решил увеличить пенис и не пережил процедуру. Об этом сообщает Taipei Times.

50-летний пациент обратился в клинику Pretty World в Тайбэе. Операцию назначили на 17 сентября. Процедура проходила с десяти часов утра до двух часов дня под общей анестезией. После окончания операции его оставили в палате для восстановления. Когда в семь часов вечера к нему для выписки зашла медсестра, оказалось, что он не дышит. В больницу вызвали скорую, но парамедики не смогли реанимировать мужчину

Пластический хирург Тин Биньхуан был задержан по подозрению в непредумышленном убийстве. Департамент здравоохранения Тайбэя оштрафовал клинику на 270 тысяч тайваньских долларов (около 745 тысяч рублей) за многочисленные нарушения и не исключил ее полного закрытия.

Материалы по теме:
В российской клинике годами проводили смертельно опасные аборты. Почему туда шли сотни пациенток?
В российской клинике годами проводили смертельно опасные аборты.Почему туда шли сотни пациенток?
1 февраля 2023
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Как отметил заместитель заведующего отделением урологии больницы Ликоу Чэнь Юй, смерть после операции по увеличению пениса является неслыханным исходом. Специалист предположил, что риски могли усугубиться при наличии у пациента невыявленных сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, что бразилец едва не лишился пениса после многочисленных косметических процедур. Мужчина рассказал, что решился на увеличение полового органа из-за навязчивой рекламы в газетах.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе поиронизировали над словами Зеленского о России

    Раскрыты главные составляющие отличного секса

    Европе подобрали оружие против российских Т-72

    Мужчина решил увеличить пенис и не пережил операцию

    В МИД назвали угрожающие последствия милитаризации Германии

    Британский аналитик оценил состояние российской экономики

    На Западе заявили о зависимости ЕС от России

    Наводивший ракеты ВСУ на сослуживцев российский солдат объявлен в розыск

    Россиян предупредили о скрытых рисках чая

    Водителям назвали точную дату для смены резины на зимнюю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости