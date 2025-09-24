Мужчина решил увеличить пенис и не пережил операцию

Житель Тайваня решил увеличить пенис и не пережил процедуру. Об этом сообщает Taipei Times.

50-летний пациент обратился в клинику Pretty World в Тайбэе. Операцию назначили на 17 сентября. Процедура проходила с десяти часов утра до двух часов дня под общей анестезией. После окончания операции его оставили в палате для восстановления. Когда в семь часов вечера к нему для выписки зашла медсестра, оказалось, что он не дышит. В больницу вызвали скорую, но парамедики не смогли реанимировать мужчину

Пластический хирург Тин Биньхуан был задержан по подозрению в непредумышленном убийстве. Департамент здравоохранения Тайбэя оштрафовал клинику на 270 тысяч тайваньских долларов (около 745 тысяч рублей) за многочисленные нарушения и не исключил ее полного закрытия.

Как отметил заместитель заведующего отделением урологии больницы Ликоу Чэнь Юй, смерть после операции по увеличению пениса является неслыханным исходом. Специалист предположил, что риски могли усугубиться при наличии у пациента невыявленных сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, что бразилец едва не лишился пениса после многочисленных косметических процедур. Мужчина рассказал, что решился на увеличение полового органа из-за навязчивой рекламы в газетах.