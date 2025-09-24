Показаны последствия удара дронов ВСУ по российскому региону

В сети появились фото из атакованной ВСУ Ростовской области

В сети показали последствия удара дронов ВСУ по Ростовской области. Снимки, сделанные местными жителями, выложил Telegram-канал Don Mash.

На фотографиях из Таганрога видно поврежденную квартиру одного из местных жителей. Речь идет о застрявших в оконной раме осколках дрона.

Снимки позволяют предположить, что повреждения не были значительными.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на 24 сентября. В результате налета в больницу были доставлены два человека. Кроме того, в Таганроге были повреждены несколько домов. Вероятно, в одном из низ и были сделаны фотографии.