07:31, 24 сентября 2025Россия

Показаны последствия удара дронов ВСУ по российскому региону

В сети появились фото из атакованной ВСУ Ростовской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru

В сети показали последствия удара дронов ВСУ по Ростовской области. Снимки, сделанные местными жителями, выложил Telegram-канал Don Mash.

На фотографиях из Таганрога видно поврежденную квартиру одного из местных жителей. Речь идет о застрявших в оконной раме осколках дрона.

Снимки позволяют предположить, что повреждения не были значительными.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на 24 сентября. В результате налета в больницу были доставлены два человека. Кроме того, в Таганроге были повреждены несколько домов. Вероятно, в одном из низ и были сделаны фотографии.

.
    Все новости