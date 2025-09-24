Интернет и СМИ
05:59, 24 сентября 2025Интернет и СМИ

Потерянный ребенком ботинок обернулся для его отца интимной травмой

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Lkster19 рассказал о том, как небрежность его ребенка во время прогулки в парке обернулась для него страшной травмой. По словам мужчины, уже собираясь домой, он заметил, что его двухлетний сын потерял один из ботинок.

«Я приступил к поискам и вскоре обнаружил его у пруда с утками, отделенного забором с торчащими шипами. Я попросил другого человека присмотреть за ребенком и попытался перемахнуть через забор, но поскользнулся и приземлился мошонкой прямо на эти шипы. Я сразу понял, что попал в серьезный переплет и почувствовал, как мои штаны намокают», — рассказал автор.

После этого он быстро отвез ребенка в находящийся неподалеку дом своих родственников. Там же он попытался осмотреть себя, чтобы понять тяжесть своего положения.

«Спустив штаны, я увидел кровь повсюду. Оказалось, что я приземлился на середину мошонки, и шипы фактически сорвали всю кожу с правого яичка, поскольку я увидел, как оно белело. Более того, часть его тоже каким-то образом отодралась. После этого меня срочно отвезли в больницу и подлатали», — пожаловался автор.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о травме, которую получил, купаясь в джакузи на заднем дворе своего дома. По словам парня, в такие минуты он нередко занимается самоудовлетворением.

