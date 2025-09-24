Силовые структуры
13:27, 24 сентября 2025Силовые структуры

Появились кадры с места найденного с раной на шее бывшего чиновника Росимущества

Появились фото с места гибели экс-чиновника Росимущества Авакяна в Петербурге
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Появились кадры с места, где был найден без признаков жизни бывший чиновник Росимущества Борис Авакян. На его шее была летальная рана. Об этом сообщает «78.ru».

По данным канала, Авакян был найден в туалете консульства Армении, расположенном на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Рядом с ним в раковине лежал нож. Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета России по городу.

По данным источника «78», бывший чиновник зашел в туалет, заперся и не выходил.

Ранее сообщалось, что в прошлом Авакян работал брокером и был женат на победительнице конкурса «Королева Мира — 2014».

