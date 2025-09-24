Силовые структуры
12:09, 24 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о найденном с раной в шее экс-чиновнике Росимущества

Экс-чиновник Росимущества Авакян работал брокером и был женат на Королеве мира
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Бывший чиновник Росимущества Борис Авакян в прошлом работал брокером и был женат на победительнице конкурса «Королева Мира — 2014». Подробности его биографии приводит Telegram-канал Mash.

Авакян руководил компанией, являвшейся крупнейшим таможенным брокером торгового порта Санкт-Петербурга. В 2010 году его назначили на пост заместителя начальника управления Росимущества по Ленинградской области. Тогда он встречался с бывшей солисткой группы «ВИА Гра» Мишей Романовой, а позже женился на «Королеве мира» Юлии Иониной.

Авакяна обвинили в уклонении от уплаты таможенных платежей в составе организованной группы в размере 4,2 миллиарда рублей. Из-за проблем с законом он с супругой уехал в Армению. Позже экс-чиновник вернулся и 22 августа заключил контракт на участие в специальной военной операции.

Дело в отношении него было временно приостановлено, и Авакяна освободили из-под стражи. Однако позже контракт с Минобороны был расторгнут, а суд над экс-чиновником возобновлен.

23 сентября он сбежал из Кронштадтского суда. Утром 24 сентября его нашли без признаков жизни в уборной консульства Армении. На его шее была летальная рана, а рядом лежал нож.

