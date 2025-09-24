Росстат: В январе-августе 2025-го производство машин в России снизилось на 2,9 %

В январе-августе 2025-го производство машин в России снизилось на 2,9 процента. Об этом сообщает Росстат.

За указанный период было выпущено 420 тысяч легковых автомобилей. В августе с конвейеров сошло 37,5 тысячи единиц — падение составило 27,6 процента к показателям июля и 34,2 процента — к результатам августа прошлого года.

Производство грузовиков с начала года упало до 86,3 тысячи штук — минус 28,7 процента год к году. В последний месяц лета падение ускорилось до 37,4 процента в годовом выражении, до 9,3 тысячи единиц.

Также сократился на 37,1 процента выпуск автобусов массой более пяти тонн и на 28,4 процента — производство автобусов меньшей массы.

Из-за падения продаж на фоне роста цен на машины из-за увеличения ставки утильсбора и дорогих кредитов ряд российских производителей вынужденно перешли на четырехдневную рабочую неделю. В конце июля «АвтоВАЗ» пообещал поднять вопрос о переходе на сокращенный график. Во второй половине лета многие отечественные автопроизводители скорректировали таким же образом свои графики. «КамАЗ» даже собирался ограничиться тремя рабочими днями в неделю, но потом ограничил время работы до четырех дней.

По имеющейся информации, режим четырехдневной рабочей недели на «АвтоВАЗе» продлится до полугода, но может быть отменен досрочно при улучшении ситуации на авторынке. О возможности отмены сокращенной рабочей недели в более короткие сроки говорилось также в презентации вице-президента по персоналу и социальной политике Дмитрия Михайленко. Из них стало известно, что «для поддержания уровня доходов работников» руководство «АвтоВАЗа» попросило власти о выделении средств для организации временных работ.