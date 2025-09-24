Силовые структуры
Путин поднял зарплаты генпрокурору, главе Следственного комитета и судьям

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поднял на 7,6 процента зарплаты генпрокурору и председателю Следственного комитета. Об этом сообщает ТАСС.

Из указов главы государства следует, что с 1 октября будет увеличено денежное вознаграждение в 1,076 раза руководителям силовых ведомств. Аналогичное решение принято в отношении судей, отмечается на сайте официального опубликования правовых актов.

Увеличиваются должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов России.

Новым председателем Верховного суда России стал Игорь Краснов. Он по указу президента был освобожден от должности генпрокурора. На этот пост назначен Александр Гуцан.

