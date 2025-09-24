Россиян предупредили об опасности использования искусственного интеллекта

Легойда заявил об опасности использования искусственного интеллекта детьми

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил об опасности использования искусственного интеллекта (ИИ) детьми и подростками. Об этом он предупредил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Спикер выразил обеспокоенность тем, что некоторые люди, особенно несовершеннолетние, начинают воспринимать ИИ как собеседника, как замену общения с человеком, с психологами.

«Это очень тревожно, потому что, если взрослый еще как-то может сориентироваться, ребенку не объяснишь. У вас написан замечательный лозунг: "Слушать. Думать. Знать". Вот в такой последовательности или, по крайней мере, думать и знать или знать и думать — это очень важно», — подчеркнул собеседник издания.

Он отметил, что избавиться от ИИ не удастся, это и не нужно. Однако, по словам Легойды, нейросеть может ограничивать способность к критическому мышлению. «Высок риск потери критического мышления, того, что люди просто будут слушать, но не думать и ничего не будут знать», — пояснил он.

