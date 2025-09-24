Россиянин отправился в поход с семьей и повис на 60-метровой скале на одной руке

Отправившийся на отдых с семьей в Геленджик россиянин застрял на 60-метровой скале. Об этом сообщила Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС» в официальном Telegram-канале.

23 сентября турист из Саратовской области вместе с женой и ребенком отправился в поход по морскому побережью рядом с поселком Джанхот. Мужчина отошел от берега и поднялся по скале вверх. Однако из-за сыпучего рельефа скальной породы оказался в ловушке.

Не имея возможность самостоятельно спуститься, россиянин повис на одной руке и позвонил спасателям. Вскоре сотрудники Геленджикского отряда обнаружили мужчину и эвакуировали его в безопасное местно. Медицинская помощь путешественнику не понадобилась.

Ранее российский путешественник едва не погиб во время восхождения на гору в Казахстане. Мужчина три дня провел на отвесной скале, выживая без провизии.