16:53, 24 сентября 2025Экономика

Россиянка проходила мимо кафе и провалилась под землю

Во Владикавказе пенсионерка провалилась в траншею рядом с кафе
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Во Владикавказе пенсионерка проходила мимо кафе и провалилась под землю. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Владикавказ».

Инцидент произошел рядом с кафе «Октябрь», где коммунальщики выкопали траншею. Рабочие установили через нее переходы с перилами, но забыли натянуть предупреждающую оградительную ленту.

В результате россиянка упала в яму. Вылезти ей помогли проходившие мимо люди. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи. Другие подробности о состоянии и травмах пострадавшей неизвестны.

Ранее в Воронеже женщина провалилась под плитку на тротуаре. Дорожное полотно не выдержало на территории жилищного комплекса «Северная корона». Инцидент произошел во время прогулки. Горожанка шла вместе с дочерью по дорожке, когда, на первый взгляд, целый тротуар начал неожиданно рушиться под ее весом. В итоге женщина провалилась под землю почти по пояс.

