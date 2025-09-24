ВС России за сутки уничтожили до взвода ВСУ в ходе боев в Сумской области

ТАСС: ВС РФ отразили пять контратак ВСУ в Сумской области

Российские войска в ходе боев в Сумской области за сутки отразили пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили личного состава украинских бойцов в размере до одного взвода. Об этом в беседе с ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

«За сутки воины [группировки войск] "Север" отразили пять контратак противника: три в районе Алексеевки и по одной в районе Кондратовки и Степового. В ходе отражения уничтожено до взвода личного состава», — приводятся в публикации слова собеседника.

По информации российских источников, командование ВСУ не может обеспечить едой солдат на позициях в Сумской области. Отмечается, что проблемы с питанием появились после уничтожения продовольственных складов на направлении.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики разбили гарнизон считающейся элитной 71-й егерской бригады ВСУ в поселке Варачино Сумской области. Десантники взяли поселок под контроль, установив там российский флаг. Противник понес большие потери и был вынужден отойти.