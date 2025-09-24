Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:12, 24 сентября 2025Бывший СССР

ВС России за сутки уничтожили до взвода ВСУ в ходе боев в Сумской области

ТАСС: ВС РФ отразили пять контратак ВСУ в Сумской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в ходе боев в Сумской области за сутки отразили пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили личного состава украинских бойцов в размере до одного взвода. Об этом в беседе с ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

«За сутки воины [группировки войск] "Север" отразили пять контратак противника: три в районе Алексеевки и по одной в районе Кондратовки и Степового. В ходе отражения уничтожено до взвода личного состава», — приводятся в публикации слова собеседника.

По информации российских источников, командование ВСУ не может обеспечить едой солдат на позициях в Сумской области. Отмечается, что проблемы с питанием появились после уничтожения продовольственных складов на направлении.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики разбили гарнизон считающейся элитной 71-й егерской бригады ВСУ в поселке Варачино Сумской области. Десантники взяли поселок под контроль, установив там российский флаг. Противник понес большие потери и был вынужден отойти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Восстановлена картина последних минут жизни сбежавшего из суда экс-чиновника Росимущества

    ВСУ запустили по России десятки воздушных шаров со взрывчаткой

    В России спрогнозировали ключевую ставку к концу года

    В московском ЖК увидели летающую белку

    Европейские чиновники пожаловались на Трампа

    Дроны ВС России нанесли массированные удары по Харькову

    Автор хитов Пугачевой объяснила свой отказ уезжать из России

    Артемий Лебедев раскрыл подробности операции

    ВС России за сутки уничтожили до взвода ВСУ в ходе боев в Сумской области

    Раскрыты подробности о найденном с раной в шее экс-чиновнике Росимущества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости