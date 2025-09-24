Путешествия
Российский аэропорт приостановил полеты

Росавиация: В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Philip Myrtorp / Unsplash

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Авиагавань приостановила прием и отправку рейсов. Как уточнил Кореняко, меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на вторник, 23 сентября, временные ограничения вводились в пяти российских аэропортах: в Геленджике, Казани, Нижнекамске, Самаре и Саратове.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами страны и акваторией Черного моря. Дроны были сбиты в Белгородской, Курской и Ростовской областях, а также над территорией Крыма.

    Все новости