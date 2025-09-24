Российский город впервые появился в популярной игре

Нижний Новгород появился в Roblox

Нижний Новгород стал первым российским городом, появившимся в популярной у детей и подростков игре Roblox. Так, на платформе была создана метавселенная «Спортивный Нижний Новгород». Ее презентовали зампреду правительства Дмитрию Чернышенко во время проведения Фиджитал Игр 2025, передает KP.RU.

Оказавшись на локации, можно увидеть Нижегородский кремль, Главный ярмарочный дом, Чкаловскую лестницу, Александровский Сад и нижегородскую Стрелку. Здесь также можно выполнить некоторые игровые задания: сыграть в футбол, хоккей или стритбол, а также посостязаться в танцевальном турнире.

Кроме того, пользователи могут выполнить различные квесты. Например, игрокам предлагается посчитать ступеньки на знаменитой Чкаловской лестнице или найти спрятанные предметы. За успешное выполнение заданий полагается приз. Пользователи могут получить форму нижегородских спортивных клубов, футболку с надписью «У нас все по-настоящему» и другие подарки.

«Виртуальный мир "Спортивный Нижний Новгород" — это отличный повод поговорить о спорте с подрастающим поколением на его языке», — уверен гендиректор АНО «ЦУРС» Нижегородской области Максим Гафуров.

Ранее сообщалось, что мошенники в онлайн-играх выдают себя несколькими уловками. Их перечислили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.