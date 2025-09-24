Мир
Рубио на встрече с Лавровым обратился с призывом к России

Рубио на встрече с Лавровым повторил призыв Трампа окончить конфликт на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stefan Jeremiah / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке вновь призвал к окончанию конфликта на Украине. Об этом сообщили в американском Госдепартаменте.

«Госсекретарь повторил призыв президента США Дональда Трампа прекратить кровопролитие и подчеркнул необходимость принятия Москвой конструктивных мер для достижения устойчивого урегулирования конфликта между Россией и Украиной», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что Лавров и Рубио провели встречу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Глава МИД России прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии ГА ООН 24 сентября. Выступление министра с трибуны Генассамблеи ожидается 27 сентября. До этого Лавров проведет несколько двусторонних встреч.

