Мир
19:07, 24 сентября 2025Мир

Лавров и Рубио встретились в Нью-Йорке

Лавров и Рубио встретились в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры дипломатов состоялись в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Сергей Лавров в ходе разговора с Марко Рубио доведет до американской стороны позицию Москвы по Украине.

Глава МИД России прибыл в Нью-Йорк для участия в юбилейной 80-й сессии ГА ООН 24 сентября. Выступление министра ожидается 27 сентября. До этого Лавров проведет несколько двусторонних встреч.

    Все новости