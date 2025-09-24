Лавров и Рубио встретились в Нью-Йорке

Лавров и Рубио встретились в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры дипломатов состоялись в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Сергей Лавров в ходе разговора с Марко Рубио доведет до американской стороны позицию Москвы по Украине.

Глава МИД России прибыл в Нью-Йорк для участия в юбилейной 80-й сессии ГА ООН 24 сентября. Выступление министра ожидается 27 сентября. До этого Лавров проведет несколько двусторонних встреч.