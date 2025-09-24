Рубио высказался о терпении Трампа

Рубио: Трамп хочет мира на Украине, но его терпение не безгранично

Президент США Дональд Трамп хочет завершения конфликта на Украине мирным путем, однако его терпение не безгранично. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Президент — очень терпеливый человек. Он очень привержен миру, но его терпение не безгранично», — сказал он.

Глава Госдепа подчеркнул, что Трамп проявил «выдающееся терпение» в вопросе Украины. По его словам, Трамп долго воздерживался от введения новых санкций против России, поскольку надеялся на «прорыв» в урегулировании украинского конфликта.

Ранее Трамп пожаловался на то, что его отношения с главой России Владимиром Путиным не облегчили процесс урегулирования конфликта на Украине. «Я думал, что это будет легче всего из-за моих отношений с Путиным... К сожалению, эти отношения ничего не значат», — сказал он.