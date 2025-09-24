Мир
01:00, 24 сентября 2025Мир

Рубио высказался о возможности Трампа ужесточить санкции против России

Рубио: Трамп сохраняет за собой возможность ужесточения санкций против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сохраняет за собой возможность ужесточения санкций в отношении России. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

Как указал Рубио, у Трампа «есть варианты» возложить на РФ дополнительные экономические издержки, «если это будет необходимо», чтобы положить конец конфликту на Украине.

Госсекретарь также отметил, что США не исключают продажу Украине наступательного оружия, чтобы она использовала его для защиты от нападений.

Ранее Рубио заявил, что конфликт на Украине завершится не военным путем, а за столом переговоров. Он добавил, что президент США вложил много времени и сил в завершение конфликта.

