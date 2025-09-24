Сбежавший из суда бывший чиновник Росимущества найден мертвым. Его тело обнаружили в туалете консульства Армении в Петербурге

Бывший чиновник Росимущества по Ленинградской области Борис Авакян был найден мертвым. Его обнаружили в генконсульстве Армении в Санкт-Петербурге.

По предварительной информации, мужчина закрылся в уборной и покончил с собой. Дверь вскрывали сотрудники МЧС. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Известно, что Авакяна задержали 17 сентября в центре Санкт-Петербурга. Уголовное дело против него слушается в суде с апреля 2024 года. Всего по нему проходит 21 человек.

Экс-чиновника обвинили в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 4,2 миллиарда рублей. По версии следствия, в 2015 году он вместе с соучастниками организовал схему незаконного ввоза товаров из Финляндии.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Накануне бывший чиновник сбежал из суда

23 сентября Авакян под предлогом выйти покурить сбежал из Кронштадтского суда, где ему должны были вынести меру пресечения.

Уточняется, что во время заседания он попросил выпустить его из клетки, чтобы покурить. Затем конвой не уследил за ним, и фигурант исчез. Он был объявлен в розыск.

По данным РБК, в августе Авакян заключил контракт с Минобороны и планировал отправиться в зону боевых действий, однако позже расторг контракт, и дело против него возобновили.

Поступило ходатайство о возобновлении дела в связи с расторжением этого контракта, в связи с уклонением Авакяна от убытия на СВО. В судебном заседании ходатайство было рассмотрено, а также рассмотрен вопрос по мере пресечения. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения постановления. В это время Авакян покинул здание суда и скрылся Дарья Лебедева руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга

Также утверждается, что в Армении против экс-чиновника открыты дела о незаконном пересечении границы и легализации доходов, полученных незаконным путем.

Авакян просил экстрадировать его в Армению

По информации агентства «ФактИнфо», Авакян ранее сообщил, что его «доставили в полицию для проверки документов», потому что Армения объявила его в розыск.

«Я добровольно хочу, чтобы меня экстрадировали в Армению», — заявил он.

При этом экс-чиновник отмечал, что не боится задержания в связи с уголовным делом. «Пусть задержат и проведут расследование, а затем суд решит, виновен я или нет», — добавил Авакян.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В итоге после побега из суда он спрятался в здании консульства на Большом проспекте Васильевского острова. Силовики не могли зайти в помещение, поскольку это территория другой страны.